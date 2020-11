Kursy walut. Złoty lekko osłabił się

Tyle zarabiają inni Polacy. W nowym programie WP wszystkiego się dowiesz

Minutes EBC pokazały również obawy banku o poziom inflacji, która może pozostawać na ujemnych terytoriach dłużej niż to było oczekiwane we wrześniowej projekcji makroekonomicznej. Inflacja to istotny problem dla banku, na co wskazywał również główny ekonomista EBC P. Lane, podkreślając, że tolerowanie niskiej inflacji jest kosztowne i ryzykowne.