Kursy walut. Złoty powinien utrzymać się blisko ważnej granicy

W kraju głównym wydarzeniem była publikacja danych o PKB za czwarty kwartał 2020 roku . Gospodarka w tym okresie skurczyła się o 2,8 proc. rok do roku, jednak był to odczyt wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie -3,0 proc.

Pomimo spadku, dane nie powinny być odbierane jako nadmiernie negatywne, gdyż spadek okazał się zdecydowanie mniejszy niż wskazywała na to ostatnia projekcja ze strony NBP (-6,5 proc. rok do roku), a ponadto Polska na tle innych krajów UE odniosła relatywnie niewielkie straty w PKB.

Zobacz także: Wiek emerytalny. Będziemy pracować do 70tki? "Trzeba o tym rozmawiać"

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej obserwowane były dane o inflacji za styczeń, które mogą dać wskazówki przed poniedziałkowym odczytem CPI w Polsce. W Czechach CPI zanotował spadek do 2,2 proc. rok do roku z 2,3 proc., jednak jest to zdecydowanie wyższy odczyt niż oczekiwane 1,7 proc.