Kursy walut. Zwycięstwo Trumpa coraz dalej. Dolar słabszy, złoty korzysta

Wsparciem dla nastrojów na rynku krajowym pozostawały rosnące notowania euro do dolara i ogólnie lepszy sentyment względem walut rynków wschodzących. Najsilniejsze zwyżki notowały szczególnie waluty krajów, które najdotkliwiej odczuwały w ostatnich latach skutki protekcjonistycznej polityki Trumpa. Chiński juan chwilowo umocnił się do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat licząc w wyborach na porażkę urzędujące prezydenta.

Wynik wyborów prezydenckich w USA wciąż nie jest jednak pewny. Większe szanse na zwycięstwo wydaje się mieć Demokrata Joe Biden. Choć zapewne nie będzie jednak tzw. "niebieskiej fali” i Demokraci raczej nie przejmą równocześnie kontroli nad Senatem. Jednak bez względu na to rynki oczekują dalszej stymulacji gospodarki osłabionej pandemią i jednocześnie zakładają że nie dojdzie do podwyżek podatków oraz wprowadzenia regulacji, które zapowiadał Biden.

W czwartek opublikowane zostały raporty z amerykańskiego rynku pracy. Po rozczarowującym raporcie ADP, w czwartek słabiej niż oczekiwał rynek wypadły też dane dotyczące tygodniowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Liczba osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek spadła o 7 tys. do 751 tys., podczas gdy mediany prognoz ekonomistów zakładała spadek liczby do 733 tys.

W czwartek zapadła decyzja w sprawie stóp procentowych w USA. Treść komunikatu prawie nie zmieniła się względem września. Amerykańska Rezerwa Federalna zobowiązała się do wykorzystania "całego wachlarza narzędzi, by wesprzeć gospodarkę” i powtórzył, że nie podniesie stóp procentowych do czasu, aż poziom zatrudnienia nie powróci do wcześniejszych poziomów, a inflacja nie zacznie przyspieszać w kierunku celu na poziomie 2 proc. Ogólnie więc czwartkowe posiedzenie Fedu stało się wydarzeniem drugoplanowym.