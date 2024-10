Miliardy dla samorządów. Będą zmiany w kluczowej ustawie

Miliardy dla samorządów

Do końca 2024 r. samorządy mają otrzymać dodatkowe 10 mld zł. Z tej kwoty 8 mld 216 mln 794 tys. 889 zł samorządy mają otrzymać z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta zostanie rozdzielona między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do wysokości dochodów na rok 2024, z tytułu udziału we wpływach z PIT. W ocenie skutków regulacji wyjaśniono, że wszystkie gminy otrzymają łącznie 6 mld 281 mln 314 tys. 426 zł, powiaty - 1 mld 674 mln 149 tys. 766 zł, a województwa 261 mln 330 tys. 697 zł.