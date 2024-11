Miliardy złotych dla samorządów. Minister finansów mówi, kiedy wypłata

"Nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2024 opublikowana (w Dzienniku Ustaw). W przyszłym tygodniu 10 mld zł z tzw. kroplówki trafi do samorządów" - napisał w sobotę we wpisie na platformie X minister finansów Andrzej Domański.

Dodatkowe miliardy dla samorządów

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa praktycznie w całości dotyczy kwestii przekazania dodatkowych 10 mld zł samorządom. 8,2 mld zł ma pochodzić z wpływów z PIT, które pierwotnie miały trafić do budżetu, zaś pozostałe ok. 1,2 mld zł to efekt powiększenia subwencji ogólnej. Ustawa reguluje także kwestie podziału dodatkowych pieniędzy między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.