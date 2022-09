Minister zapewniła, że pieniądze na dodatek węglowy są już wypłacane. Zapomniała o urzędniczej machinie

Po zapewnieniu przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę, że pieniądze na dodatek węglowy już trafiają do urzędów wojewódzkich, Polacy stanęli w kolejkach po wypłaty. Problem w tym, że gminy jeszcze nie mają funduszy, by wypłacić im po 3 tys. zł. Pieniądze muszą przejść przez kilka instytucji, zanim trafią do portfeli obywateli.