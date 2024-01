Na obietnicy nowego ministra Polacy mogą zyskać prawie 6 tys. zł. Ale są haczyki

Kierunkowskaz 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Dla Polaków najważniejsze są 3 podstawowe sprawy mianowicie : obronić Polske przed przyjmowaniem imigrantów( których Polacy nie chcą ) , 2sprawa sprawa to suwerenność i niezależność Polski , trzecia sprawa to utrzymanie złotówki , 4 sprawa to jak najszybsze budowanie elektrowni atomowych , 5sprawa to umacnianie i dozbrajanie naszej polskiej armii, 6 sprawa to nie utrudnianie rozwoju polskiego biznesu np. rozwój cpk, rozwój orlenu no nie blokowania rozwoju gospodarczego Polski wprowadzaniem nachalnym ekologicznym mykom i zasłonom rozwoju Polski.Jezeli coś pominąłem to dodajcie w komentarzach.