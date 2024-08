Nagrody w Sejmie znacznie wyższe niż za PiS-u. Powód jest banalnie prosty

Zarówno teraz, jak i w pierwszej połowie 2023 roku, dodatkowe pieniądze trafiły do zwykłych urzędników. Nagrody nie zostały wypłacone ani marszałkowi Sejmu , ani wicemarszałkom, ani członkowie kierownictwa Kancelarii Sejmu - wylicza fakt.pl.

Skąd taki wzrost kwoty nagród w tym roku? "Kiedy pracowano nad projektem budżetu Kancelarii Sejmu na 2024 r., planowano, że podwyżki dla pracowników wyniosą 7,7 proc. – tyle samo, co dla całej budżetówki" - przypomina serwis. Jednak po zmianie władzy i sformowaniu rządu przez Donalda Tuska , nastąpiła zmiana planów.

Premier obiecał pracownikom budżetówki 20-procentowe podwyżki. Nie obejmowało to jednak pracowników Kancelarii Sejmu i doprowadziło do głośnego sprzeciwu. "Z wewnętrznej sejmowej korespondencji, do jakiej dotarł 'Dziennik Gazeta Prawna' wynika, że choć na 20-proc. podwyżki urzędnicy w tym roku nie mogą liczyć, mają obiecane nagrody" - podaje "Fakt".