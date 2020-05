Niemcy lubią gotówkę. Musieli zmienić nawyki

W 2016 roku Niemcy posiadali w swoich portfelach większe zasoby fizycznej gotówki niż mieszkańcy pozostałych 19 krajów strefy euro, wynika z badań Europejskiego Banku Centralnego. Podczas gdy wśród Francuzów wynosiły one średnio 32 euro, a wśród Portugalczyków 29 euro, Niemcy dysponowali gotówką o średniej wartości 103 euro.

Ekonomiści z PIE przypominają, że dopiero w 2018 roku wartość dokonanych przez Niemców transakcji bezgotówkowych przekroczyła wartość płatności z użyciem tradycyjnych banknotów. Jednak i tak przy ponad 75 proc. transakcji dokonanych w tym przełomowym roku posłużono się gotówką. Do niedawna największe sieci handlowe i supermarkety, a także wiele restauracji i innych punktów usługowych nie honorowało kart kredytowych bez względu na wartość transakcji.

Zdaniem PIE, ceniący prywatność Niemcy nie chcą ujawniać szczegółów swoich transakcji zewnętrznym systemom monitorującym, jak ma to miejsce w przypadku płatności elektronicznych. Są też sceptyczni wobec kart kredytowych, ułatwiających nieodpowiedzialne zadłużanie się.

Pandemia koronawirusa przyniosła jednak rewolucję w dotychczasowych praktykach płatniczych Niemców. Badanie ankietowe przeprowadzone przez Bundesbank pokazuje szybko postępujący w ostatnim czasie wzrost transakcji bezgotówkowych u naszego zachodniego sąsiada. Na początku kwietnia 25 proc. ankietowanych Niemców przyznało, że na skutek pandemii zmienili swoje przyzwyczajenia płatnicze. Pod koniec kwietnia było to już 46 proc.

Ponad połowa Niemców przyznaje, że znacznie ograniczyła płatności gotówkowe i o wiele częściej posługuje się kartami płatniczymi i kredytowymi niż przed wybuchem pandemii. Większość jako powód tej zmiany podaje względy higieny i troskę o bezpieczeństwo sprzedawców. Wzrostowi transakcji bezgotówkowych sprzyja też z pewnością podniesienie limitu transakcji dokonywanych przy użyciu kart dotykowych z 25 do 50 euro.

Wbrew pozorom, korzystanie z kart płatniczych nie daje Niemcom poczucia komfortu. Przywiązani do gotówki narzekają na utratę kontroli nad wydatkami, co może tłumaczyć ich zwiększoną w ostatnim czasie ostrożność w zakupach i większą skłonność do oszczędności. Ekonomiści z PIE przywołują badania berlińskiego start-upu N26, przeprowadzonego na próbie tysiąca klientów, już 55 proc. Niemców zmieniło swoje finansowe priorytety na 2020 rok. Dwie trzecie ankietowanych przyznało, że odkładają zdecydowanie więcej środków niż przed kryzysem.