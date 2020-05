Booksy idzie za ciosem. Startup Stefana Batorego umówi na wizytę klientów Alior Banku

Ostatnie tygodnie to w historii Booksy to prawdziwy rollercoster. Firma była polskim kandydatem na globalnego czempiona, którego wycena w perspektywie kilku lat miała przekroczyć 1 mld dolarów. Ambitne plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Salony fryzjerskie i kosmetyczne, czyli trzon klientów firmy Stefana Batorego, przestały działać. Dla startupu zaczęła się walka o przetrwanie.

Marcin Łukasik, money.pl: Booksy umawia już nie tylko do fryzjera czy kosmetyczki, ale i do banku. Dlaczego akurat ta branża?

Odzywa się do nas mnóstwo instytucji, bo wszyscy widzą potencjał i wygodę naszego rozwiązania. To niewątpliwie element zmieniającej się rzeczywistości. Wygoda dla klientów i bezpieczeństwo. Idealne połączenie.

To była bardzo trudna, ale ważna decyzja. Jako firma musieliśmy się uniezależnić od zewnętrznego finansowania albo zderzyć bardzo szybko ze ścianą. Szanuję opinię ekspertów, ale ja widziałem liczby i ciągle na nie patrzę. Podchodzę do tego bardzo racjonalnie i nie otwieram jeszcze szampana, ale już zaczynam zatrudniać nowe osoby i odzywamy się do tych zwolnionych. Co mnie w sumie bardzo cieszy większość z nich ma już nową pracę.

To, że pomimo tych trudnych decyzji udało nam się utrzymać morale zespołu i dobre relacje z tymi, z którymi się rozstaliśmy, to nie był wynik jakiejś jednorazowej "akcji". Na zaufanie zespołu pracuje się latami i w takich sytuacjach zespół albo ufa swoim liderom, albo nie. My zawsze stawialiśmy ludzi na pierwszym miejscu i nawet w tak trudnej sytuacji zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby im pomóc. Dałem słowo zespołowi, który został, że to koniec zmian i zagwarantowałem stabilność w konkretnej perspektywie czasu. Sądząc po niezwykłym zaangażowaniu całego teamu, morale jest wysokie.