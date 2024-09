Zwroty z PPK za 500 mln zł. Tylko w jeden kwartał

W pierwszej połowie tego roku w ramach zwrotu uczestnicy PPK wypłacili prawie 1 mld zł. Większe zainteresowanie wypłacaniem środków w ramach instytucji zwrotu pojawiło się na początku 2023 r., co można powiązać z pierwszym ponownym automatycznym zapisem do PPK, kiedy o PPK zrobiło się znowu "głośno". Drugi kwartał 2024 r. był jednak rekordowy pod tym względem, kiedy prawie pół miliarda zł zostało wypłacone w ramach zwrotów przez ponad 187 tysięcy uczestników PPK.

Zwrot jednym z gwarantów prywatności środków

Zwrot środków w ramach PPK to jeden z gwarantów prywatności środków w ramach PPK. Uczestnicy programu mogą w dowolnym momencie, ale przed osiągnięciem 60. roku życia, dokonać zwrotu lub zwrotów środków z PPK. Dzięki takiemu rozwiązaniu podkreślono i potwierdzono to, że środki w ramach PPK stanowią prywatną własność osoby, która oszczędza w programie.

Z wypłaty aktywów w formie zwrotu można skorzystać wielokrotnie, za każdym razem wypłacana jest całość środków. Zwrot wiąże się z kilkoma potrąceniami. To, co ważne, osoba dokonująca zwrotu środków z PPK, nie rezygnuje z oszczędzania w PPK. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK to inna konstrukcja. Zwrot oznacza wypłatę wszystkich środków, które są zgromadzone na rachunku uczestnika PPK. Podczas zwrotu dokonywane są potrącenia zarówno z wpłat pracodawcy, jak i wpłaty uczestnika PPK, ponadto uczestnik traci zasilenia ze środków publicznych (dopłatę/dopłaty roczne oraz wpłatę powitalną).