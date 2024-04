"Kto nie odkłada, robi sobie krzywdę". Udział w PPK się opłaca

Pracownicze plany kapitałowe weszły w życie w 2019 r. Decyzja o stopniowym wdrażaniu programu początkowo objęła największe firmy, a następnie coraz mniejsze podmioty oraz instytucje publiczne. Sytuację skomplikowała pandemia koronawirusa, która zmusiła firmy do walki o przetrwanie i zachowanie miejsc pracy , co spowodowało, że PPK przeszły na dalszy plan - przypomina "Rzeczpospolita".

- Tylko 51 proc. zgromadzonych w PPK środków pochodzi z wpłat uczestników. Reszta to dopłaty od pracodawców (prawie 10 miliardów złotych) oraz od państwa (2,5 miliarda złotych). Dodatkowo, do tych zysków dochodzą wyniki inwestycyjne, które instytucje finansowe wypracowują dla uczestników programu - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.

- PPK to bardzo atrakcyjny produkt. Za każdą złotówkę odłożoną przez pracownika, pracodawca i państwo dokładają drugą złotówkę - podkreśla w rozmowie z "Rz" Marczuk. Wtóruje jej Marlena Janota, członkini zarządu Santander TFI, która uważa, że PPK to najlepszy produkt inwestycyjny na rynku - czytamy w dzienniku.

Zdaniem ekspertów wyzwaniem dla systemu emerytalnego będą zmiany w demografii i starzenie się społeczeństwa. Prognozy mówią o tym że w 2060 r. stosunek emerytury do ostatniej pensji przed przejściem na nią spadnie z obecnych ponad 50 procent do zaledwie około 25 procent (stopa zastąpienia) - informuje "Rz".

12 tys. zł odłożone w ciągu roku

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł na start) i dopłaty roczne (240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.