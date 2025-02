"Panie do towarzystwa" na rachunku Rosnieftu. Problemy rosyjskiego giganta

Kilkadziesiąt podróży z dyrektorem

Fundacja podkreśla, że jedną z kobiet zatrudniono na stanowisku "głównego specjalisty w Departamencie Nieruchomości Korporacyjnych" z roczną pensją wynoszącą blisko 2,5 mln rubli (ok. 25 tys. dol.). Inna, mając 21 lat, została zastępczynią szefa działu zarządzania biznesem z pensją "dwukrotnie wyższą od jej bardziej doświadczonych kolegów". W ostatnich latach miała podróżować z Sieczinem 58 razy. To nie wszystko. Wspomniana 21-latka "otrzymała dodatkowe 300 mln rubli (ok. 3 mln dol.) od Independent Oil and Gas Company zarządzanej przez Eduarda Khudainatova, bliskiego współpracownika Sieczina. Młoda kobieta ma pracować także w tej firmie - i to do 2017 r.