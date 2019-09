Podwyżki dla nauczycieli. Warszawa wypłaca z własnych funduszy

Najpóźniej do 30 września samorządy muszą wypłacić szkołom pieniądze na podwyżki dla nauczycieli, i to z wyrównaniem do 1 września. Jednak pieniądze z budżetu państwa jeszcze nie wypłynęły. Rząd w trakcie strajku nauczycieli obiecał podwyżki o 9,6 proc. i to zrealizował, jednak częściowo przerzucając koszt na samorządy. Te będą musiały dołożyć nawet 400 mln zł.