Polacy wreszcie zaczną wydawać? Ważny wskaźnik odkrywa prawdę

Zobacz także: Tricks to Boost the Performance of Your Dishwasher

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury konsumenckiej w Polsce za czerwiec 2024 r . Z raportu wynika, że odnotowano poprawę obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), odzwierciedlający obecne tendencje w konsumpcji indywidualnej, osiągnął wartość -12,0, co oznacza wzrost o 1,8 p. proc. w stosunku do maja.

Koniunktura konsumencka w czerwcu 2024 r. - dane GUS

GUS podkreślił, że w ujęciu rocznym BWUK wzrósł o 16,2 p. proc. w stosunku do czerwca 2023 r., co wskazuje na znaczącą poprawę nastrojów konsumenckich w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Czego spodziewają się Polacy?

Koniunktura kluczowa dla wpływów budżetowych

Dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, wskazuje, że w okresie od stycznia do maja dochody z VAT wzrosły o 19 proc. rok do roku. W I kwartale dynamika wynosiła 27 proc. rok do roku, ale w II kwartale dotychczas wyniosła ona ok. 8 proc. rok do roku (średnio dla kwietnia i maja). Jest więc coraz niższa. Tymczasem by budżet został zrealizowany, dynamika musiałby się gwałtownie zmienić.