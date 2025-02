"Przyszłość w czarnych barwach". Te branże boją się jutra

Dziennik, powołując się na raport firmy Dun & Bradstreet podaje, że w I kwartale 2025 r. wskaźnik optymizmu biznesu spadł w Polsce do poziomu -1 proc., "czyli minimalnie przeważają pesymiści" – zaznaczono.

Optymizmu nie ma

Gazeta podkreśla, że niewiele lepiej jest w branży budowlanej, finansowej i przemysłu metalurgicznego. Tutaj, jak wskazuje, cytowany przez "Rz" Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland, "odczucie optymizmu spadło do poziomu -13 proc.".

Rzeczpospolita zauważa, że nastrojom w handlu trudno się dziwić, co wynika z wielu czynników. "Poczynając od postępującej dominacji kanału dyskontowego na rynku, co oznacza proponowanie przez producentów pozostałym graczom gorszych warunków, a konsumenci robią zakupy w oparciu o ceny" – wskazał Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Podał, że do tego dochodzi wzrost płacy minimalnej i wielu innych kosztów, jak gaz i energia.