Rosja zaczyna wojnę surowcową z Polską. Złoty atakowany z kilku stron

Wskazuje, że polska waluta w stosunku do dolara jest najsłabsza od 8 marca . W środę rano kurs wymiany był na poziomie 4,44 zł . To oznacza skok o około 12 groszy w porównaniu z notowaniami sprzed 24 godzin. Skala osłabienia złotego jest więc bardzo duża.

Kursy walut. Euro i frank

Kursy walut. Ciemne chmury nad złotym

"Stopy procentowe z pewnością wzrosną do 7 proc., a obecnie pojawiają się nawet pierwsze prognozy, że możemy doświadczyć dwucyfrowych stóp procentowych. To też nie powinno już bardzo szokować, skoro pojawiają się prognozy, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe mogłyby wzrosnąć do 5-6 proc. To oczywiście mogłoby doprowadzić do zapaści gospodarczej, którą za rok w USA widzi właśnie Deutsche Bank" - komentuje ekspert XTB.