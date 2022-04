Rosja wstrzymała dostawy gazu. Kurs złotego zanurkował

Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski - informują media we wtorek 26 kwietnia. Choć PGNiG potwierdził tę informację dopiero w godzinach wieczornych, to na reakcję inwestorów nie trzeba było tak długo czekać. Ich obawy o pogorszenie się kondycji polskiej gospodarki widać w kursie złotego, który po południu gwałtownie spadał.