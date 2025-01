Rząd wprowadza nowe dopłaty za złomowanie pojazdów spalinowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło nowy program dopłat zachęcający do wymiany starych samochodów spalinowych na pojazdy zeroemisyjne. Właściciele pojazdów z silnikami spalinowymi mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 10 000 złotych za przekazanie swojego auta do stacji demontażu.