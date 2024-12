Spadek produkcji w polskim przemyśle to tylko wybój na ścieżce wzrostu? Eksperci o danych

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, przedstawiła szczegółową analizę najnowszych danych o polskim PMI . Ekspertka zwraca uwagę w swoim komentarzu, że "wskaźnik PMI w Polsce spadł w listopadzie po raz pierwszy od maja bieżącego roku". Jak podkreśla, w listopadzie najszybszy od trzech miesięcy spadek nowych zamówień spowodował ponowne skurczenie się produkcji . Ekonomistka wyjaśnia, że "były to dwie główne przyczyny spadku wskaźnika PMI, choć negatywnie wpłynęły na niego także zapasy pozycji zakupionych. Częściowo równoważył to pozytywny wpływ wskaźników zatrudnienia i czasu dostaw".

W swojej analizie Kurtek zauważa, że "niestety znacznie pogorszyły się także prognozy na najbliższe 12 miesięcy". Powołując się na dane S&P Global, ekonomistka wskazuje, że "optymizm biznesowy spadł do najniższego poziomu od niemal dwóch lat ze względu ma obawy związane ze słabą gospodarką europejską i napięciami geopolitycznymi".

Średni odczyt wciąż wysoki

Ekspertka dostrzega jednak także pozytywne aspekty. W swoim komentarzu podkreśla, że "choć wyłaniający się z najnowszego badania S&P Global obraz polskiego przemysłu nie napawa optymizmem, to jednak instytut dostrzega w nim pewne pozytywy". Ekonomistka zwraca szczególną uwagę na to, że trend zaobserwowany w najnowszych wynikach badań nadal sugeruje zbliżanie się sektora do fazy ożywienia.