Subwencje z tarczy umarzane. PFR wydał kilkadziesiąt tys. decyzji

Wszystko fajnie, ale nigdzie nie można znaleźć informacji co w przypadku gdy nie zatwierdzimy w naszej bankowości formularza o umorzenie (zwyczajnie przeoczymy 10-dniowy termin na podpisane formularza albo jak już zajrzeliśmy do bankowości to okazało się, że termin właśnie minął i formularz jest zablokowany) co wtedy ? cała subwencja do zwrotu, czy PFR wydaje decyzję na podstawie zaproponowanej (w niepodpisanym wniosku) kwoty ? Bank nic nie może i odsyła do PFR a infolinia PFR każe jedynie czekać na decyzję. miał kroś taki przypadek ?