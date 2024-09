"Sumy typu 20-30 zł". Jarosław Kaczyński zachęca do wpłat na PiS

Kaczyński przyznał w telewizji wPolsce24, że jest zadowolony z mobilizacji obywateli, którzy wpłacają darowizny na jego partię. - Muszę się przyznać, że byłem tutaj niezupełnie zdecydowany, co sądzić, jak to będzie, ale na razie przynajmniej jest to powyżej tego, czego żeśmy się spodziewali, więc tutaj jest dobrze - zdradził lider opozycji.