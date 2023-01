Ta moneta jest warta nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy nie masz w domu

ghj 49 min. temu zgłoś do moderacji 34 14 Odpowiedz

Rada Najwyższa Ukrainy ponownie upamietniła Stefana Banderę!!!!!!!!! Mają go za bohatera narodowego. Plują nam Polakom tym w twarz!!!!!!!!!!To on winny jest Rzezi Wołyńskiej, gdzie wymordowano 100 tys. Polaków, ale w tak niewyobrażalny i okrutny sposób. Przeczytajcie 362 sposoby mordowania Lachów. To hańba dla tych Ofiar i nas Polaków. A my przyjęliśmy i UTRZYMUJEMY!!!!!! BO MAJĄ WSZYSTKO ZA DARMO 6 MLN UKRAINCÓW . Nikt za to nie przeprosił. Zełeński także!!!!!! A co polski rząd na to? Jak zwykle pokorniutko uszy po sobie i ledwo notę wystosował " Rzecznik MSZ Łukasz Jasina pytany był o upamiętnienie Stepana Bandery na profilach Rady Najwyższej Ukrainy. W jego opinii "nasz stosunek do zbrodni popełnionych przez UPA pozostaje niezmienny, liczymy, że zbliżenie narodów polskiego i ukraińskiego doprowadzi do lepszego zrozumienia wspólnej historii".