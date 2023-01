Tak inflacja obniża wartość złotego. Wygrana w "Milionerach" dziś warta o ponad połowę mniej

Wojtas 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

nie zgodze się z tymi wyliczeniami. w 1999 roku średnia cena metra ok 2200 ale ja wtedy miałem pensji 700zł netto. czyli było mnie stać na ok 0,3 metra kwadratowego mieszkania. Dziś pensja 5,5tys i stać mnie na 1 metr mieszkania (oczywiście w pierdziszewie pośród pól). no ale to 3 razy większa siła nabywcza