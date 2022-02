Tarcze pomogą? "W lutym inflacja spadnie"

- Nasze prognozy są zbliżone do rynkowych oczekiwań. Przewidujemy, że po szczycie w styczniu inflacja się dość wyraźnie obniży, gdy wejdzie do akcji tarcza antyinflacyjna, która powinna dość efektywnie obniżyć inflację – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Naszym zdaniem w lutym inflacja obniży się o 2, a może nawet 3 punkty proc. i na tym poziomie, z niewielkimi wahaniami, będzie się utrzymywać do lipca. Przyjmując, że tarcza zostanie w całości wycofana, w sierpniu wrócimy na wysoki poziom. Średniorocznie powinno to dać inflację na poziomie ok. 7 proc.