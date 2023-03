Trudny rok przed rządem. Koszty obsługi długu gwałtownie wystrzelą

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która zauważa, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa sięgnęły 32,7 mld zł w ubiegłym roku. To oznacza wzrost o niemal 7 mld zł, czyli o 26 proc. w porównaniu z 2021 r. – wskazują dane o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za 2022 r.

Obecny rok nie przyniesie ulgi

Dziennik podkreśla, że to duży wzrost, najwyższy od co najmniej 2010 r. Pokazuje, że budżet mocno odczuł skutki gwałtownej przeceny polskiego długu na rynku. Najtrudniejsza sytuacja pod tym względem była w październiku 2022 r. Wtedy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zbliżała się do rekordowych 9 proc.