Tysiące złotych od Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu wpłaci na PiS

- Jeśli będzie trzeba, to jako europoseł zapłacę o wiele więcej niż pięć tysięcy złotych na PiS, także za prezesa Jarosława Kaczyńskiego - obiecał Obajtek.

W ten sposób odniósł się do zapowiedzi Kaczyńskiego, który ogłosił, że działacze PiS będą wpłacać co miesiąc na partię - posłowie po 1 tys. zł, a europosłowie 5 tys. zł. Jest to efekt decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. i zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez partię na 3,6 mln zł. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł; partia może też zostać pozbawiona subwencji na trzy lata.