Uwaga przy wymianie walut. Kantory zaniżają ceny, politycy interweniują

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną, znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji. Ci, którzy przejechali do Polski z oszczędnościami zgromadzonymi w ukraińskiej walucie, nie mogą praktycznie wymienić pieniędzy na polską walutę. Większość kantorów nie chce kupować hrywny, bo po prostu ciężko ją będzie w najbliższym czasie sprzedać. Jedną z nielicznych firm, która skupuje jeszcze hrywny od klientów jest firma Tavex, posiadająca kantory w kilku miastach w Polsce.

"Wiele z uciekających osób po prostu nie dysponuje innymi pieniędzmi oprócz waluty, którą zaledwie kilka dni temu swobodnie posługiwali się każdego dnia. Po przekroczeniu granicy z Polską zamiana hrywien na złotówki to dla nich szansa na posiadanie środków do życia akceptowanych w naszym kraju" – czytamy w oświadczeniu firmy. Ustawiła ona sztywny kurs ukraińskiej waluty. Za wymianę 100 hrywien można otrzymać 9 zł.

Zobacz także: Zobacz także: 60 tys. Ukraińców wróciło walczyć z Rosją. Jak zniesie to polski rynek pracy?

To jednak nie koniec problemów uchodźców. W sieci pojawiły się ostrzeżenia, aby nie wymieniali euro czy dolarów w kantorach na dworcach. Podano przykład jednego z kantorów na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu, gdzie kursy mają być zaniżone lub zawyżone, w zależności czy chcemy kupić czy sprzedać daną walutę.

Napisał on w tej sprawie do PKP, UOKiK i NBP. Suligowski chce, aby PKP zainterweniowało u najemcy lokalu i przedstawiło w widocznym miejscu na dworcu informację o rynkowych cenach wymiany walut. – Dworzec jest często pierwszym miejscem kontaktu. Osoby pozbawione polskiej waluty, z dużą dozą prawdopodobieństwa, w zaufaniu do miejsca publicznego jakim jest dworzec, właśnie tutaj dokonają wymiany – dodaje działacz Zielonych.