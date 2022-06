Waloryzacja 500+. "Obietnice się pojawią"

Wbrew oczekiwaniom podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości nie ogłoszono decyzji o waloryzacji 500+. - To żaden sygnał dla polskiej gospodarki. Ta konwencja była dziwna, było to w zasadzie sprawozdanie finansowe z przeszłości i nic więcej. Był to początek kampanii przed wyborami, które odbędą się prawdopodobnie w listopadzie przyszłego roku. A skoro tak, to rządzący mają jeszcze dużo czasu i nie mają ochoty za wcześnie wypalać się obietnicami. A one przyjdą - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion.