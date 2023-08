Wielki przekręt zdemaskowany. List gończy za "Wojtkiem z Zanzibaru"

Nagle coś się zacięło

Zarzuty i list gończy

- Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości i zamiaru zrealizowania wycieczek na Zanzibar i usług z tym związanych oraz co do zamiaru i możliwości wybudowania nieruchomości na Zanzibarze, a także dotyczą prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru i pomimo zakazu, który wydał marszałek województwa tj. wbrew przepisom ustawy o imprezach turystycznych - tłumaczy serwisowi gdański prokurator Remigiusz Signerski.