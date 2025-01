Wniosek o 800 plus. O tych terminach trzeba pamiętać, aby nie stracić pieniędzy

Świadczenie 800 plus jest przyznawane na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Od ubiegłego roku obowiązuje jednak kryterium realizacji obowiązkowej edukacji dzieci.

Wnioski o 800 plus. Oto najważniejsze informacje

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należy złożyć do końca kwietnia.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 r. Wnioski na ten okres można składać od 1 lutego.

Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie 800 plus, powinni prawidłowo wypełniony wniosek złożyć do końca kwietnia. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone w czerwcu. Jeśli dokument wpłynie w maju, to przelew z ZUS-u trafi na konto do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca.