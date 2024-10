Wszystkie biznesy Buddy. Na czym zarabiał zatrzymany youtuber

Pierwszy film na kanale na YouTube opublikował 29 września 2019 r. - Będzie sporo szybkich i sportowych samochodów. Będzie sporo lifestyle'u, nieco niestandardowego życia 20-latka, trochę vlogu, trochę pranku, dużo sportowych samochodów i aktywności dookoła nich. Wielu z was zna mnie poprzez hashtag #bananowezycie. Z bananem niestety nie mam nic wspólnego, to z zewnątrz może to tak wyglądać, bo który 20-latek przyjeżdża na plan takimi samochodami? - pytał Budda, gdy kamera pokazała m.in. nowe audi, a sam youtuber wsiadł do Ferrari.