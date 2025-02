Wzrost tego wskaźnika to czerwona lampka dla gospodarki. Właśnie urósł

Posłanka PO Lisowska nie wpuszcza śluz na teren swojej posesji.Ma własne ujęcie wody, ale nie odprowadza oplaty za ścieki. Jest właścicielką willi z basenem o wartości 6 milionow. Nie odbiera zawiadomień, przekłada wizyty tłumacząc się tym,że nie będzie jej w domu.jej mąż też zwodzi urzędników. Postępowanie Lisowskiej to podręcznikowy przykład buty posłów PO. Pamiętajcie, w mediach pokazują się jako zatroskani o Polskę , a tak naprawdę to swoich wyborców mają za frajerow. Już dawno Palikot napisał w swojej książce, że80 % posłów PO przyszlo do sejmu , aby się dorobić. A on dobrze zna to środowisko, sam się przez lata w nim obracał.