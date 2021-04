Niepokojąca sytuacja w kaliskiej policji. Giną pieniądze

edek 44 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No cóż.Wszyscy widzą że zaczyna się delikatnie mówiąc rozgrabianie więc policjanci uznali że celowo ich wysyłają na ulice by tymczasem pod ich nieobecność zajumać trochę kasy do siebie.W portfel tego co nie pilnuje swego.Czy jakoś tak.