Za buty nie lubimy płacić gotówką. Oto gdzie jeszcze z tego rezygnujemy

65 proc. wszystkich płatności w sklepach bez gotówki

"Nasze badanie pokazuje, że udział płatności bezgotówkowych w sklepach i punktach usługowych w Polsce wzrósł rok do roku o 3 punkty procentowe, a w porównaniu do 2013 roku zwiększył się znacznie — z poziomu 20 proc. do 65 proc." - powiedziała prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, Joanna Erdman. Podkreśliła, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła rewolucyjna zmiana w zachowaniach konsumenckich. "Podczas zakupów coraz chętniej sięgamy po karty i smartfony, ponieważ postrzegamy je jako szybkie, bezpieczne i wygodne. Prognozujemy, że ta zmiana zachowań z roku na rok będzie się tylko umacniać – co pokazuje również wzrost w poziomie ubankowienia (o 3 punkty procentowe)" - dodała.

Badanie wykazało również, że w 2023 roku za pomocą płatności z użyciem technologii NFC i mobilnych aplikacji płatniczych zrealizowano łącznie 23 proc. wszystkich transakcji na terminalach. W porównaniu do roku 2022, kiedy to było to 14 proc., oznacza to wzrost o 57 proc. w udziale liczby transakcji rok do roku. Zwrócono uwagę, że na popularności zyskują również mobilne aplikacje bankowe – w 2023 roku korzystanie z nich zadeklarowało 60 proc. dorosłych Polaków, co jest dwukrotnie więcej niż w 2018 roku. Za pomocą technologii NFC zrealizowano 71 proc. wszystkich płatności mobilnych na terminalach.