"Zabrze jest pod kreską". Władze miasta ujawniły wysokość długu

W takim razie po co się pchała na stołek skoro jest tak źle? Przecież radną była od lat i miała odpowiednią wiedzę w temacie miasta. To taki typowy przekaz PO, który ma jej i funflom dać alibi na niekompetencję. To, że takich ludzi w obecnej władzy Zabrza jest sporo, wie nawet dziecko. Kolejna rzecz, bratała się z kibolami i zapomniała, że miasto to nie tylko klub, efekty już widać…Nowego właściciela dalej nie ma w dziwny sposób-tylko nie zasłaniajcie się magicznym słowem audyt-dług rośnie, zegar tyka. Ale najlepiej pokazać gawiedzi, że robi się oszczędności i zwalnia się ludzi z pracy-znów znak rozpoznawczy PO. Szkoda, źe nie zaczęli od siebie i nie pracują za średnią krajową dając jasny przekaz, że są uczciwi i zależy im na dobru mieszkańców. Tylko co z innymi włodarzami, którzy umieścili w strukturach żony, matki, kochanki? One muszą mieć na waciki, a one kosztują…..Tyle było pitolenia i uśmiechów w kampanii…