Zamieszanie wokół dodatku węglowego w Kielcach. Urzędnik ostrzega samorządy i traci pracę

Sytuacji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przyjrzał się "Fakt" i podaje, że do urzędów miast i gmin trafiło pismo od jednego z urzędników ŚUW. Poinformował on w nim, że otrzymana kwota na wypłatę dodatków węglowych jest mniejsza, niż wnioskowano.

Pieniędzy na dodatki brakuje?

Z pisma rozesłanego do samorządów wynika, że pieniądze otrzymane z Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowią tylko 15 proc. zapotrzebowania. A – jak ostrzegł w swoim piśmie Leszek Śmigas, wicedyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW – wojewoda nie posiadał własnych funduszy , które mogłyby pokryć brak.

Wojewoda zwalnia i zapewnia, że pieniądze będą

Przedstawił też konkretne liczby. Wynika z nich, że samorządy w województwie świętokrzyskim zgłosiły zapotrzebowanie na 600 mln zł. We wrześniowej transzy otrzymały połowę tej kwoty, a w drugiej transzy – 150 mln zł. Pozostałe pieniądze mają trafić do urzędów miast i gmin do końca 2022 r.