Zaskakujący los Ławek Niepodległości. Wiemy, gdzie trafiły

"Ławką Niepodległości chcemy wspólnie uczcić pamięć patriotów, dowódców i żołnierzy. Ogromna liczba zgłoszeń samorządów jest dowodem miłości do Polski, przywiązania do tradycji i szacunku dla wojska" - argumentowała w komunikacie prasowym przewodnicząca komisji konkursowej Agnieszka Glapiak, za rządów PiS dyrektor Centrum Operacyjnego MON.

Tak skończyły Ławki Niepodległości

Co się stało z ławkami? Zapytaliśmy o to Bank Gospodarstwa Krajowego, który sfinansował całe przedsięwzięcie. Zapytaliśmy, czy obiekty trafiły do utylizacji, czy może są gdzieś przechowywane.

Kosztowna inicjatywa

Problemy techniczne i fala krytyki

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne krytyczne komentarze. Mówiono, że ławki to "kpina z setnej rocznicy odzyskania niepodległości". Inni zwracali uwagę, że konstrukcje nie są przystosowane do warunków atmosferycznych - były mokre i nieprzyjemne w użytkowaniu podczas deszczowej pogody.

W odpowiedzi na krytykę ówczesna prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka tłumaczyła w radiu TOK FM, że nie są to zwykłe ławki. Mówiła, że jest to "instalacja i cała konstrukcja, w środku jest postawiona ławka. Ale gdyby to była zwykła ławka, typowa do siedzenia, to by była zainstalowana na ziemi, tak jak normalnie można podejść i usiąść".