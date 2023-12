Zaskakujący sygnał z przemysłu. Takich danych jeszcze nie było

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 48,7 pkt. wobec 44,5 pkt. w październiku - informuje S&P Global. Oznacza to wzrost o aż 4,2 pkt. Odczyt jest coraz bliżej linii 50 punktów, która wyznacza granicę pomiędzy ożywieniem a recesją. Polski przemysł jest poniżej tej kluczowej granicy od 1,5 roku.

PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie. Dane S&P

Jak czytamy w raporcie S&P listopadowe dane sygnalizują punkt zwrotny dla sektora produkcyjnego. Co prawda zarówno nowe zamówienia jak i produkcja spadły, jednak tempo tego spadku było znacznie niższe niż przed miesiącem. Ponadto w 12-miesięcznej prognozie dla produkcji eksperci przewidują wzrost najwyższy od 2022 roku.

Autorzy raportu zaznaczają, że Polska wciąż znajduje się "pod kreską", gdyż nie przekroczyła granicznej wartości 50 pkt. "Tempo wzrostu zdecydowanie sugeruje jednak, że powrót do ożywienia będzie możliwy już w grudniu" - czytamy.

Przemysł napędzi wzrost PKB

Dane płynące z przemysłu pozwalają sądzić, że przyszły rok będzie dla polskiej gospodarki znacznie lepszy. Kilka dni temu analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowali prognozę, w myśl której w 2024 roku PKB Polski wzrośnie do poziomu 2,6 proc. W 2025 roku wskaźnik zwiększy się do 2,9 proc. Będzie to oznaczało spore odbicie względem roku bieżącego. PKB Polski w bieżącym roku ma bowiem wzrosnąć o zaledwie 0,4 proc.