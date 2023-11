Złoty traci do głównych walut. Co się dzieje z euro i dolarem?

W czwartek ok. godz. 17.10 złoty stracił 0,17 proc. wobec euro, które kosztowało ponad 4,37 zł. Polska waluta osłabiła się do dolara o 0,07 proc., który był wyceniany na 4,01 zł. Frank szwajcarski kosztował z kolei blisko 4,54 zł po umocnieniu się o 0,03 proc.

W czwartek ok. godz. 8 euro kosztowało 4,36 zł, dolar 3,99 zł, a frank 4,52 zł.

Zobacz także: Rząd Tuska zacznie od cięć? Prof. Orłowski: to bajki, słowo się rzekło

Skąd ta dotychczasowa dobra passa złotego? Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, tłumaczył niedawno, że to m.in. efekt tego, co dzieje się w Izraelu. Atrakcyjność złotego w krótszej perspektywie wzmocniło prawdopodobne utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Inwestorzy optymistycznie zaczęli też patrzeć na relacje Polski i Unii Europejskiej. To jednak nie wszystko.