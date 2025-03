Znany inwestor stracił pieniądze. Teraz nie gryzie się w język. "Durnota"

W ciągu ostatniego roku akcje JSW straciły na giełdzie w Warszawie 27 procent. Spółka na początku marca opublikowała szacunkowe wyniki, z których wynika, że firma zakończyła 2024 rok ze stratą brutto ze sprzedaży wynoszącą 756,8 mln zł. Jeszcze bardziej niepokojąca jest strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) , która osiągnęła poziom ponad 6,5 miliarda złotych. Są to dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie przed publikacją ostatecznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej JSW, zaplanowaną na 8 kwietnia 2025 roku.

Zbigniew Jakubas w ostrych słowach o zarządzaniu JSW

- W ciągu ostatniego roku straciłem sporo pieniędzy na (akcjach) Jastrzębskiej Spółki Węglowej , bo nie przewidywałem, że może być taka durnota w zarządzaniu tą spółką. Teraz związki zawodowe jeszcze wymusiły na firmie, która traci, podwyżki wynagrodzeń. W związku z tym przejadają fundusze, które co parę miesięcy państwo im przelewa - powiedział Zbigniew Jakubas w "Biznes Klasie".

Miliardy złotych na ratowanie polskiego górnictwa

Tylko w 2024 roku na wsparcie całego górnictwa z pieniędzy publicznych wydano prawie 9 miliardów złotych. Pod koniec października Ministerstwo Przemysłu skierowało do Komisji Europejskiej trzeci w ostatnich latach wniosek notyfikacyjny dotyczący umowy społecznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Umowa ta, zawarta w maju 2021 roku, określa zasady oraz tempo zamykania kopalń w Polsce do 2049 roku. Z dokumentu wynika, że do 2031 roku na dotacje z budżetu państwa dla nierentownych spółek górniczych zostanie przeznaczone 42 miliardy złotych.