ZUS przypomina o złożeniu wniosku. Bo przepadną pieniądze

20 grudnia ZUS wypłacił kolejne transze świadczenia aktywnie w żłobku, a na 30 grudnia zaplanował wypłatę świadczeń aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu. Są to programy społeczne dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać do ZUS wyłącznie przez internet.

ZUS podkreśla, że świadczenia z programu Aktywny Rodzic wypłacane są w danym miesiącu za poprzedni. To ważne, gdyż nie wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do żłobka, złożyli już wnioski o przyznanie nowego świadczenia. Niektórym ZUS nadal wypłaca dofinansowanie żłobkowe w kwocie 400 zł.

Aktywny rodzic. Wniosek do 2 stycznia

"Jeśli rodzice chcą otrzymać świadczenie aktywnie w żłobku z wyrównaniem od października, powinni złożyć wniosek najpóźniej 2 stycznia 2025 r. Jeśli rodzic nie zdąży w tym terminie, to ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek, czyli bez wyrównania za poprzednie miesiące" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna.

"Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to będzie miał prawo do świadczenia od 1 października (jeśli spełni pozostałe warunki)" - dodano.

Od 3 stycznia obowiązują inne terminy na złożenie wniosku o świadczenie aktywnie w żłobku. Aby mieć prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu dwóch miesięcy od tego dnia. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko poszło do żłobka, pomimo że złoży wniosek w następnym miesiącu. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek o to świadczenie po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie aktywnie w żłobku ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie wtedy nie przysługuje.

Wniosek o świadczenie aktywnie w domu można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy. Natomiast wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy rodzic może złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy, ale nie wcześniej niż w miesiącu, w którym rodzice rozpoczęli aktywność zawodową. Jeśli rodzic złoży wniosek w kolejnych miesiącach, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek. Jeśli rodzic złoży wniosek w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy, i spełnia pozostałe warunki, to prawo do świadczenia aktywni rodzice w pracy albo aktywnie w domu ZUS przyzna na okres od 12 do 35 miesiąca życia dziecka.

"Babciowe" zakłada wsparcie finansowe w wysokości 1,5 tys. zł na dziecko lub 1,9 tys. zł na dziecko z niepełnosprawnością w przypadku uczęszczania dziecka do żłobka. Natomiast dodatek dla dziecka pozostającego pod opieką rodzica wynosi 500 zł miesięcznie, do ukończenia przez nie trzech lat.

