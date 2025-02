Zwolnieni pracownicy fabryki w potrzasku. Nie dostaną nawet zasiłków

Urząd pracy: Nie ma świadectwa pracy - nie ma zasiłku

Pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy? Potrzebny sąd

- Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w przypadku rozwiązania (ustania) stosunku pracy - mówi. Dodaje, że w razie problemów pracownik może wystąpić do sądu pracy, by ten zmusił byłego pracodawcę do wydania dokumentu.

Inspekcja pracy interweniował. "Siedziba firmy opuszczona"

Inspekcja pracy wyjaśnia, że po raz kolejny wezwała przedstawicieli spółki do wydania dokumentacji. Informuje też, że podjęte działania kontrolne mają na celu wyjaśnienie stanu prawnego zatrudnionych pracowników, w kontekście trwałości ich stosunku pracy, ustalenie kwot należnych wynagrodzeń oraz innych świadczeń, a także wydanie środków prawnych – nakazów płatniczych, zobowiązujących pracodawcę do ich wypłaty.

Firma upada z dnia na dzień? Oto, co trzeba robić

Biuro prasowe ZUS potwierdza, że zna sprawę. - Co do zasady, w sytuacji, gdy zakład pracy z dnia na dzień ogłasza upadłość i nie wywiązuje się z obowiązków względem swoich pracowników, możemy m.in. skierować pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, z prośbą o zbadanie sytuacji w danym przedsiębiorstwie. Ustalenia PIP wykorzystujemy wówczas do prowadzenia ewentualnych postępowań w zakresie podlegania ubezpieczeniom przez pracowników oraz ustalenia podstawy wymiaru składek - wyjaśniają przedstawiciele Zakładu.