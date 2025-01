Alkohol i papierosy są droższe. Tak wzrosła akcyza

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują wyższe stawki akcyzy na piwo, wino, wódkę i papierosy. Miłośnicy złocistego trunku muszą liczyć się z wyższymi kosztami – akcyza na piwo wzrosła z 125 zł do 131 zł za hektolitr, co przekłada się na wzrost cen o około 3 grosze za butelkę.

Wino zdrożało o ok. 10 groszy, a butelka wódki podrożała średnio o złotówkę. Zmiany wynikają z realizacji planu podwyżek akcyzy, zaplanowanego już w 2021 roku w ramach tzw. "Mapy Akcyzowej".

Podwyżki akcyzy na alkohol są częścią szerszego trendu – od 2021 roku podatek na piwo wzrósł już o ponad 25 proc., a koszty produkcji, opakowań i surowców dodatkowo wpłynęły na wzrost cen w sklepach. Konsumpcja piwa w Polsce spada, a branża piwowarska zmaga się z coraz trudniejszą sytuacją. W ciągu ostatnich pięciu lat zadłużenie producentów piwa wzrosło niemal 23-krotnie, z 1,38 mln zł do 32 mln zł.

Wyższa akcyza obejmuje także wyroby tytoniowe. Już w 2025 roku paczka papierosów kosztuje średnio 20,82 zł, a według prognoz Ministerstwa Finansów cena wzrośnie do 23,85 zł w 2026 roku i do 26,54 zł w 2027 roku. Choć Polska ma jedne z najniższych cen papierosów w Europie – średnio 3,15 euro za paczkę w 2023 roku – podwyżki akcyzy, stopniowo zbliżają krajowe ceny do poziomów w innych państwach Unii Europejskiej.