Analitycy sprawdzili propozycje zmian w składce zdrowotnej. Tyle zapłacą przedsiębiorcy

Nieustannie trwa debata pomiędzy partiami koalicji rządzącej, co do tego, jak ma wyglądać składka zdrowotna . Analitycy Grant Thornton przeanalizowali szczegóły propozycji zaprezentowanych przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Lewicę.

To oznacza, że przedsiębiorcy zarabiający do 5 tys. zł miesięcznie płaciliby 320 zł. Składka zdrowotna wzrosłaby do 560 zł dla zarobków do 20 tys. zł miesięcznie, natomiast powyżej tego dochodu przedsiębiorca płaciłby 760 zł. Ekonomiści ocenili model tej składki na regresywny. Oznacza to, że osoby o niższych dochodach procentowo oddadzą większą część swoich wynagrodzeń niż osoby lepiej zarabiające - czytamy.