Będzie nowy podatek od mieszkań? Minister Semeniuk: Przyglądamy się sprawie

- Na pewno nie będzie podatku katastralnego. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne regulacje dotyczące równowagi pomiędzy popytem a podażą w polityce mieszkaniowej, to przyglądamy się tej sytuacji rynkowej - powiedziała w "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. - Na ten moment nie są planowane żadne dodatkowe podatki w tym zakresie. Natomiast ta sytuacja ewaluuje. Jeżeli cały czas będzie wzmożony popyt, a ograniczona podaż dotycząca polityki mieszkaniowej, i te dysproporcje będą duże, to pewnie będziemy szeroko to konsultować i społecznie na ten temat rozmawiać - dodała. Była też pytana o słowa rzecznika rządu, który w programie Wirtualnej Polski zapowiedział wprowadzenie instrumentów, które zahamowałyby bańkę na rynku nieruchomości. - Tak jak powiedziałam, przyglądamy się sytuacji. Popyt cały czas wzrasta w nieproporcjonalnym tempie do samej podaży. Na pewno w pewnej sekwencji czasowej trzeba się będzie tej sytuacji przyjrzeć,...