Biała lista podatników VAT - co się zmieniło od początku roku?

Już od ponad dwóch tygodni każdy podatnik VAT jest zobowiązany do sprawdzenia, czy kontrahent, któremu przelewa pieniądze, znajduje się na białej liście podatników VAT, prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Co grozi za przelanie pieniędzy na rachunek spoza listy?

Okres przejściowy, w którego czasie mogłeś zrobić przelew na rachunek spoza białej listy, upłynął wraz z końcem 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. weryfikacja kontrahenta jest twoim obowiązkiem. Przelanie pieniędzy (w kwocie powyżej 15 tys. zł) na rachunek spoza listy prowadzonej przez szefa KAS narazi cię na kłopoty: • kwoty (lub jej części), którą przelałeś na rachunek inny niż podany w wykazie, nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, • jeżeli twój kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji, wraz z nim będziesz ponosił ryzyko solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe.

To, czy numer rachunku twojego kontrahenta figuruje na białej liście podatników VAT, możesz sprawdzić: • na stronie internetowej Ministerstwa lub CEIDG , • za pośrednictwem bankowości internetowej.

W ING Banku Śląskim możliwość sprawdzenia, czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem podatku VAT, a jego rachunek znajduje się na białej liście, mają przedsiębiorcy korzystający z systemu ING Księgowość. ING Księgowość jest ofertą spółki ING Usługi dla Biznesu i jest zintegrowana z systemem bankowości internetowej. Wystarczy, że klikniesz ikonkę „Sprawdź status rachunku kontrahenta” w formatce zlecenia płatności do Mojego ING i od razu dostaniesz odpowiedź – rachunek znajduje się na białej liście lub nie.

W Banku Pekao kontrahenta możesz sprawdzić w systemie bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Z weryfikacji mogą skorzystać firmy mające włączoną usługę weryfikacji rachunków w PekaoBiznes24. W danych do przelewu musi znajdować się NIP kontrahenta. Weryfikacja przeprowadzona jest dwukrotnie: podczas wprowadzania zlecenia oraz – powtórnie – przy wysyłaniu zlecenia do realizacji. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, zlecenie jest realizowane. Do 25 stycznia 2020 r. nic nie zapłacisz za sprawdzenie kontrahenta za pośrednictwem PekaoBiznes24.