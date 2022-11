Brak tarczy podbije inflację. "Przebicie 20 proc. w styczniu coraz bardziej prawdopodobne"

- Unia Europejska pozwala Polsce na utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność i to jest dobra informacja - powiedział w programie "Newsroom" WP Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy. - Warto powiedzieć jedną rzecz: stawki VAT na żywność w Polsce są trzy. Mamy 23, 8 i 5 proc. Tarcza antyinflacyjna rządu obniża tylko tę 5 proc. stawkę do zera, to nie jest tak, że cała żywność ma zerową stawkę. Około 70 proc. produktów żywnościowych ma stawkę VAT 5 proc., która została obniżona przez rząd. Tu ze strony Brukseli nie ma żadnych uwag. Są zapowiedzi rządu, że zerowy VAT zostanie utrzymany. W zeszłym tygodniu NBP opublikował raport na temat inflacji. I jest tam pewna nowość: według analityków inflacja dzięki tarczy jest niższa aż o 4 pkt. proc. Brak tarczy podbije inflacje o 2-3 proc., to pewne. W styczniu i w lutych inflacja może przebić 20 proc. To jest coraz bardziej prawdopodobne.