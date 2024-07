Cios w kieszenie Rosjan. Duma Państwowa zdecydowała w sprawie podatków

"Za dochód od 2,4 mln do 5 mln rubli rocznie stawka wzrośnie do 15 proc., od 5 mln do 20 mln rubli - do 18 proc., z 20 mln do 50 mln rubli - do 20 proc., ponad 50 mln rubli - do 22 proc. Stawka dla obywateli o dochodach poniżej 2,4 mln rubli rocznie pozostanie 13 proc." - wylicza rosyjski dziennik. Firmy mają z kolei płacić podatek w wysokości 25 proc., a nie 20 proc.