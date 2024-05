Putin sięga do kieszeni Rosjan. Potrzebuje pieniędzy na wojnę

Putina sięga do kieszeni Rosjan

Rosja podniesie podatek dochodowy od firm (CIT) z 20 do 25 proc. Nadal możliwe będą jednak odliczenia podatkowe dla firm realizujących rządowe projekty - jest to w głównej mierze przemysł zbrojeniowy. Ponadto z 3 do 5 proc. wzrośnie podatek dochodowy dla sektora IT.